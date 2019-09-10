İzmir’de CHP, PKK’yı kınayamadı

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı birinci oturumu, CHP'li Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, Karabağlar ve Menderes bölgesindeki yangınları çıkaran terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge CHP'nin oylarıyla reddedildi. Toplantıda ayrıca belediye bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin liranın aktarılması tartışma yarattı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in kardeşinin vakıfta genel sekreter olduğunu hatırlatarak, "Kardeşinizin o makamda olmasını doğru bulmuyoruz. O para karşılığında sadece video hazırlanacak. Biz bunun bir vakıf üzerinden yapılmasına karşıyız" dedi.