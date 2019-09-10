Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MSB'den 'PKK/YPG bez parçaları' açıklaması

MSB'den '/ bez parçaları' açıklaması

, birleşik kara devriyesine askerlerinin terör örgütü / bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 15:23

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğı belirtilerek, "Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den 'PKK/YPG bez parçaları' açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN