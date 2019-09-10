Son dakika: Kritik görüşme sona erdi

TEMASLAR TAMAMLANDI



Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek" denildi.

ABD'Lİ 2 KOMUTANDAN KRİTİK ZİYARET! ABD ASKERİ HEYETİ GENELKURMAY KARARGAHINDA KOMUTANLARLA GÖRÜŞECEK



ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty



ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson