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Son dakika: Kritik görüşme sona erdi

: Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın, Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 16:09
Son dakika: Kritik görüşme sona erdi

TEMASLAR TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri heyetin, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın, Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek" denildi.

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ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty


ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson

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Son dakika: Kritik görüşme sona erdi
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