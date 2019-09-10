Teröristler birer birer teslim oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin operasyonları ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü kararlı mücadele terör örgütü PKK'yı bitme noktasına getirdi. Son yıllarda dağlarda bulunan 10-12 bin arasındaki üzerindeki teröristin büyük bölümü etkisiz hale getirildi. Şu anda dağlarda barınan terörist sayısının 600'ün altında olduğu belirtiliyor.Terör örgütüne katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken terör örgütlerinden kaçışlar ise arttı. Bu kaçışlarda özellikle çocukları terör örgütüne katılan ailelerin güvenlik güçleriyle yaptığı işbirliğinin önemli katkısı oldu. Aileler aracılığı ile yapılan ikna çalışmaları sonucu yüzlerce terörist dağdan inerek özgürlüğüne kavuştu. PKK/KCK ile aşırı sol terör örgütlerinin özellikle güvenlik güçlerine yönelik kirli yalanlarına rağmen, ikna çalışmaları sayesinde, 2017'de 105, 2018'de 165 ve bu yılın da yaklaşık 8 aylık döneminde 165 olmak üzere toplam 427 terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerin anlattıkları da terör örgütünün kirli iç yüzünü gözler önüne seriyor. Güvenlik güçlerine teslim olan teröristler ifadelerinde, teslim olmak isteyen çok sayıda teröristin olduğu ve tespit edilenlerin hücrelere kapatılarak engellenmeye çalışıldığına dikkat çekiyor. ANKARA