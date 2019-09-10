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Van Emniyeti’nden ’ya darbe! Büyük baskında 23 şüpheli gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince /KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. 23 örgüt şüphelisinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 10.9.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 16:59
Van Emniyeti’nden PKK’ya darbe! Büyük baskında 23 şüpheli gözaltına alındı

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde bir ihbar üzerine harekete geçti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü düşünülen 23 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlendi.

Aybüke DEDE

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari illerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 23 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 25 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin sorguları sonrası adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Van Emniyeti’nden PKK’ya darbe! Büyük baskında 23 şüpheli gözaltına alındı
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