‘Yasinim kalk, seni böyle mi görecektim?’

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım Operasyonu kapsamında, önceki gece Spingin Tepe bölgesinde keşif ve gözetleme görevi yapan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. 8 aylık uzman onbaşı olan Sarı'nın 2 ay önce, daha önce aynı işyerinde çalıştığı Sedagül Ayhan ile nişanlandığı ve gelecek yıl da düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Sarı'nın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya götürüldü. Türk Yıldızları uçağıyla getirilen şehidin cenazesini Konya Havalimanı'nda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, annesi Gülizar ve babası Erol Sarı ile nişanlısı Sedagül Ayhan karşıladı.Nişanlısının bir hafta önce izne gelmeyi planladığını ancak operasyonlar nedeniyle gelemediğini söyleyen Sedagül Ayhan, "Çizilecek diye, yüzüğümüzü takmaya bile kıyamadım. Ben onun selasını mı dinleyecektim Allah'ım. Yasin değildir o. Kapılarda beklerken yüzüne hasret kaldım. Yasinim kalk. Ben seni böyle mi görecektim?" diye gözyaşı döktü. Şehidin dayısı Murat Avan ise, "4 ay önce Hakkari'ye gitmişti. Vatan sağ olsun. Ülkemizin bir an önce terörden temizlenmesini istiyoruz. Gerekirse biz de gidelim" dedi. Selçuklu ilçesindeki baba evinde helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, Musalla Mezarlığı'ndaki namazgahta düzenlenen törenin ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.