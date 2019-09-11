ABD’nin oyalamasına izin verilmeyecek

'LERDEN

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Külliye'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 3.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, toplantı sırasında açıklamalarda bulundu:* (Suriye'de) Güvenli bölgenin tesisi, yönetimi, güvenliğin sağlanması, sahadaki gelişmelerin bizim kaynaklarımız tarafından bağımsız şekilde teyit edilmesi için de Amerikalı yetkililerle Milli Savunma Bakanlığımız, istihbarat teşkilatımız yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar.* Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Dışişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtma, hedef saptırma türü bir yola başvurulmasına biz tabii ki müsaade etmeyiz.* Biz artık güvenli bölgenin bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz. Oylama, uzatma taktiklerinden uzak bir şekilde bunun dürüst, açık, şeffaf, kararlı bir şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz.* Burada bir gecikme olursa bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir.* (Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemi) Onların bu onurlu duruşu bütün Türkiye'de karşılık bulmuştur. Tabii bu terör örgütü ile iltisaklı siyasi yapıların, partilerin, bunların sözcülerinin STK adı altında faaliyet gösteren yapıların bu konudaki sessizliği de son derece manidar. Bunlara destek veren çeşitli çevrelerin, bu konuda tabiri mazur görün, üç maymunu oynaması da son derece manidar. Bunları sadece biz değil bütün millet not ediyor.* Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Bunun çok ciddi sonuçları da olur. Eninde sonunda bir şekilde bu krizin aşılacağına inanıyoruz. Sahibi olduğumuz, ücretini, parasını ödediğimiz, üretimine katkı yaptığımız F-35'lerin bir şekilde, bir vadede, ülkemize geleceği konusunda da bizim bir endişemiz yok.