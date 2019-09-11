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merkezli 3 ildeki operasyonu

merkezli üç ilde satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 09:55
Adana merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Adana, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 23 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

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Adana merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu
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