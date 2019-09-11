Akıncı Üssü davasında duruşmalar sürüyor

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski pilot kurmay yarbay Hüseyin Yılmaz, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Yılmaz, olay tarihinde Akıncı Üssü'nde geri hizmet uçucusu olarak görev yaptığını belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı ailece oğlunun doğum gününü kutladıklarını ifade eden Yılmaz, saat 22.54'te kendisini arayan yarbay Ayhan Çatıkkaya'nın bir an önce Akıncı Üssü'ne gelmesini istediğini aktardı.

Yılmaz, "Oğlunun doğum gününü kutladığını, evinde yaklaşık 20 misafirinin bulunduğunu, bunun için Akıncı Üssü'ne gelemeyeceğini söylediğini ifade ederek, "Ancak askeri terbiyem gereği fazla ısrar edemedim. Ben uzun süre uçmadığım için uçak kullanamazdım. Çünkü tazeleme uçuşları yapmamıştım. Bu durumda olan beni aradıklarına göre savaş çıktığını, Suriye'ye harekat düzenleneceğini düşündüm." dedi.

Bunun üzerine uçuş tulumunu giyerek Akıncı Üssüne gittiğini belirten Yılmaz, buraya geldiği ana kadar darbe girişimine ilişkin bilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Uçuş tulumu nedeniyle nizamiyede kendisine "neden üsse geldiğine" dair soru sorulmadığını anlatan Yılmaz, burada karşılaştığı bir teğmenin "141. Filoya gitmesi gerektiğini" söylediğini bildirdi.

Söz konusu yere geldiğinde silahlı askerlerin kendisini içeriye almadıklarını dile getiren Yılmaz, bunun üzerine 143. Filoya yöneldiğini kaydetti.

Burada bazı subaylarla görüştüğünü söyleyen Yılmaz, okuduğu haberlerden darbe girişiminin emir komuta zinciri dışında yapıldığını anladığını ifade etti.

Yılmaz, Akıncı Üssü'nden ayrılmak istediğini ancak nizamiyelerin askerlerce tutulduğunu, çıkmak isteyenlerin vurulduğuna dair söylentilerin dolaşması nedeniyle bu girişimden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Sabah saatlerine kadar kaldığı Akıncı Üssü'nde darbe girişimine katkı sağlayacak herhangi bir eylemde bulunmadığını savunan Yılmaz, savaş uçağı kullanmadığını söyledi.

Soruşturma aşamasında yapılan inceleme sonucu FETÖ ile irtibatının olmadığının ortaya çıktığını öne süren Yılmaz, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.