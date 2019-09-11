Ankara’da 96 FETÖ’cü’ye operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki FETÖ operasyonunda 96 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararlarının mahrem İmamlarla irtibat halinde olduğu tespit edilen halen görevde 50 astsubay ile ByLock kullanıcısı 46 kişi ile ilgili olduğu bildirildi. 50 astsubayla irtibat halinde olan 3 mahrem imam için de gözaltı kararı alındı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Bylock kullanıcısı 46 kişi için gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.