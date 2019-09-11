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Bahçeli'den önündeki evlat nöbetiyle ilgili açıklama

Lideri 'den önündeki evlat nöbeti ile ilgili açıklamalar geldi. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Giriş Tarihi: 11.9.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 16:34
Bahçeli'den HDP önündeki evlat nöbetiyle ilgili açıklama

DEMOKRASİ TERÖRE KILIF OLMAYACAK

"Kayyum kararına karşı çıkmayı demokrasiyle maskelemeye çalışanların ipliği pazara çıkmış kirli ilişkileri deşifre olmuştur. Demokrasi, terörün saklandığı kılıf olmayacaktır.

ANALIK ŞUURU, TERÖR KURYESİ HDP'DEN HESAP SORMAKTADIR

Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir. Anaların feryadının çözüm yeri olarak devleti işaret edenler HDP'yi arkalayan herhangi biri PKK ile aynı çizgiye düşen bir zillet figüranıdır.

TERÖR SEVİCİLERİN KUMPASLARI TUTMAYACAK

MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacak."

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Bahçeli'den HDP önündeki evlat nöbetiyle ilgili açıklama
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