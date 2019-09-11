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Çavuşoğlu Sudanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 20:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Abdullah ile telefonda görüştü.

Türkiye-Sudan siyasi istişarelerinin 8'inci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Muhammed başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara'da yapılacak.

İstişarelerde, ikili ilişkiler ve Afrika başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
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