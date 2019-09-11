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TV logosundan camiyi çıkardılar

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
İBB TV logosundan camiyi çıkardılar
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u simgeleyen cami figürünü İBB TV logosundan çıkardı. İstanbul'u kuşatan cami ve yedi tepeyi simgeleyen logo, bugüne kadar İBB TV logosunda da yer alıyordu. Uygulamaya dair belediyeden resmi bir açıklama yapılmazken, karar vatandaşların tepkisine neden oldu. Bu arada İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir ve Antalya'nın CHP'li büyükşehir belediye başkanları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları için Külliye'de vereceği davete katılacaklarını açıkladı.
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İBB TV logosundan camiyi çıkardılar
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