İki aile daha eyleme katıldı

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Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi bir haftayı geride bıraktı. 2 aile daha oturma eylemine katılırken, aileye sayısı 20'ye ulaştı.Ailelere merkezi Ankara'da bulunan Hanımca Derneği Başkanı Meyra Arslan destek ziyaretinde bulundu. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un önceki gün kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten aileler, "Devletin bakanı Ankara'dan buraya bizi ziyarete geliyor ama sözde bu partinin milletvekilleri her gün önümüzden geçip parti binasına girerken yüzümüze bile bakmıyorlar" diyerek tepki gösterdiler. Oturma eylemine 2 aile daha katıldı. Çocuğu dağa kaçırılan baba Salih Aylu ile yine oğlu daha çıkarılan anne Latife Ödümlü'nün oturma eylemine katılmasıyla eylem yapan aile sayısı 20'ye çıktı. Baba Salih Aylu, oğlu Mehmet Aylu'nun (20) dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu belirterek, "Eşim rahatsız olduğu için oturma eylemine katılamıyor. Ben de çalıştığım işyerimden izin alarak eyleme katıldım. Oğlumu geri istiyorum" dedi.Eyleme yeni katılan bir diğer isim ise Latife Ödümlü oldu. Aslen Siirtli olup Ordu'da yaşadıklarını belirten anne Ödümlü, 23 yaşındaki oğlu Özgür'ün Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıfta okurken 10 ay önce kandırılarak dağa götürüldüğü- nü belirterek, "10 aydır oğlumdan haber alamıyorum. Ben yavrumu üniversite okuyup vatanına, milletine hayırlı Salih bir evlat olmasını dilerken, vicdansızlar oğlumu dağa çıkarmış" dedi.Bu arada eylemci aileler bir PKK'lının sosyal medyadan kendilerine yönelik paylaşımları üzerine HDP il binasına girdi. Polislerini araya girmesiyle aileler dışarıya çıkırılırken, yaşanan gerginlikte Mevlüde Üçdağ fenalık geçirdi.