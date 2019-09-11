Kayseri’den annelere destek

BUGÜN NELER OLDU

Erciyes Kadın Platformu ve MAZLUMDER üyeleri Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere oturma eylemiyle destek verdi. Diyarbakır'daki anneleri ise dün Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Ayar, şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Hanifi Koç ve 15 Temmuz gazisi Metin Doğan da ziyaret etti.