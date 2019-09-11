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'de satan yabancılar yakalandı!

'de düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 10:35
Nevşehir'de uyuşturucu satan yabancılar yakalandı!

Polis, Afgan uyruklu G.M.M'nin Osmanlı Caddesi'nde elinden kesici aletle yaralanmış, yerde yatar vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınan G.M.M, ikametinde bulunduğu sırada tanımadığı kişilerin kendisine uyuşturucu madde satmak istediğini, bu teklifi kabul etmemesi üzerine aralarında arbede yaşandığını, saldırganların evinde bulunan 10 bin lirayı alarak kaçtıklarını ileri sürdü.

Gözaltına alınan G.M.M'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Afgan uyruklu M.T, S.T. ve A.Ö'nün adresleri tespit edildi.

Şüpheliler, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Nevşehir'de uyuşturucu satan yabancılar yakalandı!
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