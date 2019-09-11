Plan hazır sonuç çıkmazsa gireriz

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler yaptıktan sonra Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin planı zaten hazır. Buraya girip bu terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesini sağlamak bizim için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda taviz vermemiz kesinlikle mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi daha ciddi ve büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. O nedenle cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi bu müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz" değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, ABD ile devam eden güvenli bölge çalışmalarına ilişkin de "ABD sadece kozmetik adımlar atıyor" diyerek, ABD'nin terör örgütünden bağımsız hareket edemediğini söyledi.