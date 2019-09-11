Şehit kızını makam aracıyla okula bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Iğdır'da, 4 yıl önce PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için anma programı düzenlendi.Dilucu Sınır Kapısında görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis memuru için anma programı düzenlendi. 4 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis memuru için Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında anma programı düzenlendi.Diğer taraftan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da o saldırıda şehit düşen İbrahim Derindere'nın kızı Hafsa'yı önceki gün makam aracıyla okula bıraktı. Annesi aracılığıyla okulun ilk günü için bu isteğini ileten küçük kızın ricasını Aktaş makam aracıyla yerine getirdi.