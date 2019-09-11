Sınırda ortak inceleme

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde görevli TSK ve ABD askeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yaptı.Aralarında mayın arama aracının da bulunduğu zırhlı araçlarla hareket eden her iki askeri ekip, sınır hattını inceledi. ABD'li komutanlarla Ankara'dakiDiğer taraftan ABD'li askeri heyet Türk mevkidaşları ile temaslarını da tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD askeri heyeti ile Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda görüşme gerçekleştirildi.Görüşmelere, bugün Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edileceği bildirildi.