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Son dakika... 'li komutanlar Akçakale'de

Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere 'nın Akçakale ilçesine geldi..

Giriş Tarihi: 11.9.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 16:17
Son dakika... ABD'li komutanlar Akçakale'de

Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere 'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geldi.
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Son dakika... ABD'li komutanlar Akçakale'de
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