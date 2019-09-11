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... Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

: Netanyahu'nun (Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklaması) Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 15:44
Son dakika... Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklaması üzerine Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı düzeyinde sert tepki geldi. "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez" denilen açıklamada "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz" sözlerine yer verildi.

İşte açıklamanın tamamı;

TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez. Tüm uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz.Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler kullanılacak

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Son dakika... Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki
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