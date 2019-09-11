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Emre mevlid programıyla anıldı

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Süleyman Arif Emre mevlid programıyla anıldı
Türk siyasetinin önemli şahsiyetlerinden eski devlet bakanı ve TBMM Meclis başkanlığı ile 5 dönem millet vekilliği yapmış hukukçu şair yazar ve fikir adamı Adıyaman Besni eşrafından merhum Süleyman Arif Emre için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde mevlid programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Arif Emre'nin 'Aşkın aşkı' isimli şiir kitabından kaleme aldığı kasideler okundu. Mevlide katılan eski ve yeni siyasetçiler, belediye başkanları, ailesi, sevenleri Emre'yi hayır ve dualarla yad etti.
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Süleyman Arif Emre mevlid programıyla anıldı
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