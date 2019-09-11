Yaralı teslim olan teröriste devletin şefkat eli

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, PKK elebaşlarının teröristleri yıllardır "Yakalandığınızda ya da teslim olduğunuzda asker infaz eder" diye korkuttuğu yalanı bir kez daha gün yüzüne çıkararak, Mehmetçiğin şefkati ve devletin kucak açtığı kadın teröristin çarpıcı hikâyesine ulaştı. Tunceli'de, 2 Kasım 2017'de Dokuzkayalar bölgesindeki Kadısırtı Şelalesi kırsalında bir grup PKK'lı terörist bulunduğunu tespit eden Jandarma Özel Harekât timleri, operasyon düzenledi. "Teslim olun" çağrılarına ateşle karşılık verilince çıkan çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirildi. Ayağından yaralanan Sema Oremar kod adlı Besna Kartal (28) ise teslim oldu. Askerler, günlerce aç kaldığı için bitkin olan ve yaralı olduğu için ayakta güçlükle duran kadın teröriste hemen bisküvi, çikolata ve kumanyalarından yiyecek verdi. Bir asker yarasına pansuman yaparken, bir başka asker de ağrı kesici verdi. Dağda kansere yakalandığı ortaya çıkan Kartal, cezaevinden tahliye edilerek ailesine teslim edildi.