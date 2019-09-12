“12 Eylül anneliğimizi de çaldı”

BUGÜN NELER OLDU

Demokrasi tarihinin kara lekelerinden 12 Eylül 1980 darbesinin antidemokratik uygulamalarına maruz kalanlar, aradan geçen 39 yıla rağmen yaşadıklarını unutamıyor. 12 Eylül mağdurlarından Yüksel Avşar, bir yıl tutulduğu Mamak Askeri Cezaevi'nde yaşadığı kötü muamelenin yanı sıra şahit olduğu ve etkisini bugün bile üzerinden atamadığı işkenceleri anlatarak şunları söyledi:Maruz kaldığı işkence nedeniyle annelik yeteneğini kaybeden arkadaşlarımız oldu. Annelik gibi kutsal ve tarifsiz bir duyguyu ömür boyu yaşayamayacak kadınların bu durumu, darbecilerin kirli uygulamalarının sonucudur. Dünyanın hangi hazinesi bir kadına annelik duygusunu yaşatabilir?Eylül, ailesini kaybedenler kadar hiçbir zaman aile olmayacak kadınların mağduriyetinin de adıdır. 12 Eylül, gururumuzun yanı sıra anneliğimizi de çaldı" dedi.