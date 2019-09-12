Analık şuurunun HDP’den hesap sorması önemli

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı:* 12 Eylül ile 15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsü aynı muhasım ve müstevli çevrelerin farklı zaman dilimlerindeki saldırısıdır.* Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 9 gündür oturma eylemi yapan anaların çığlıkları her yerden duyuluyorsa, dağa kaçırılan evlatlarını alçak insan tacirlerinden istiyorlarsa bunun yegâne nedeni yüksek mücadelenin sonucunda cesaret kazanmalarıdır. Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir. Anaların feryadının çözüm yeri olarak devleti işaret edenler HDP'yi arkalayan, PKK'yla aynı çizgiye düşen zillet ve rezalet figüranlarıdır. Kayyum kararına karşı çıkmayı demokrasiyle maskeleyenlerin ipliği pazara çıkmış, kirli hedefleri deşifre edilmiştir. Anaların yürek sızısıyla şehit cenazelerinden yükselen hıçkırıkların birbirine karışmasına ilgisiz ve duyarsız kalan CHP'sinden İP'ine, sanatçısından sözde aydınına kadar herkes dökülen kanlardan birinci derecede sorumludur.* Türkiye-ABD arasındaki görüşme trafiğinin güvenli bölge etrafındaki kuşku ve güvensizlikleri gidermesi, ülkemizin meşru tezlerinin ve haklı endişelerinin anlayışla karşılanıp gereğinin yapılması samimi dileğimizdir. Aksi halde Türkiye Fırat'ın doğusuna milli güç imkânlarıyla ansızın girmeli, huzur ve güvenliği tesis etmelidir. Orman yakan, sonra da dönüp kesilen ağaca tepki gösteren, insan canına kast eden, arkasından demokrasi ve özgürlük edebiyatı yapan canilerin istismarlarıyla birlikte kökleri kurutulmalı.* Cumhur İttifakı'nı gölgelemeye, kayyum atamasını sorgulamaya, MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden eski ve marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacaktır.