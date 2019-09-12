Bağış alan müdür gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki bir okulda bağış adı altında velilerden ücret alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Okul Müdürü H.T'nin makam odası ve okulda memur olarak çalışan N.E'nin odasında arama yapıldı. Aramada üzerinde öğrenci adları ve karşılarında alınan meblağların yazılı olduğu kağıtlar ile üzerine bağış notu düşülmüş kağıda sarılı bin 500 lira para bulundu. Okul Müdürü H.T. ve okulda görevli memur N.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan memur N.T. savcılıktaki sorgusunun ardından, okul müdürü H.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. İki zanlı hakkında Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.