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Bahçeli'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama

'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalar geldi. "'yi bölmek düşmanlarına yarar" diyen Bahçeli gündeme dair bazı başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Giriş Tarihi: 12.9.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 13:11
Bahçeli'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama

- AK Parti'yi bölmek Türkiye düşmanlarına yarar. Bunların gizli hedefleri Cumhur İttifakı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı hepsini bir araya getirdi "taşları dökün" dedi.

- Faik Öztrak istedi diye kabine değişmez.

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Bahçeli'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama
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