Bahçeli'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli'den yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalar geldi. "AK Parti'yi bölmek Türkiye düşmanlarına yarar" diyen Bahçeli gündeme dair bazı başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;
Giriş Tarihi: 12.9.2019 13:02Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 13:11
- AK Parti'yi bölmek Türkiye düşmanlarına yarar. Bunların gizli hedefleri Cumhur İttifakı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı hepsini bir araya getirdi "taşları dökün" dedi.