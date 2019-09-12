Belediye önündeki eylemler sürüyor

Belediye önünde 28 Ağustos'tan bu yana eylem yaparak işe dönme taleplerini dile getiren işçiler, "İşçiler burada, namus sözü nerede?", "Her şey böyle mi güzel olacaktı?", "Ekmeğimize uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar attı.

İSPARK AŞ'de otopark işçisi olarak çalışırken iş akdi feshedilen 31 yaşındaki Eyüp Karga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır işsiz kaldığını ve borçlarından dolayı bunalımdayken işe başladığını söyledi.

İSPARK'ta işe başlayınca hayatının değiştiğini, borçlarını ödemeye başladığını aktaran Karga, "İşimi güzel yapıyordum, seviyordum. Erkenden gelip işime başlıyordum. Ancak işten atıldıktan sonra yine borç içinde kaldım." dedi.

- "Herhangi bir partiye üye değilim, bağım yok"

İki bin başvuru arasında mülakatla işe alındığını, 1 Nisan'da işbaşı yaptığını anlatan Karga, "Mülakat ve testlerden geçerek bu işe kabul edildim. Herhangi bir partiye üye değilim, bir bağım yok. 1 Nisan'da işe başladım. 27 Ağustos'ta bir mesaj atarak 28'inde işime son verdiler. Şok oldum." diye konuştu.

İBB'nin işçi kıyımına karşı eylem devam ediyor

Seçimlerin ardından DİSK temsilcilerinin İSPARK personellerine sendika değiştirmeleri için telkin ziyaretleri yaptığını anlatan Karga, şunları anlattı:

"İSPARK'ta yetkili sendika HAK-İŞ'ti. Benim de üyeliğim vardı. Biz kovulmadan 1,5 ay önce, seçimlerden hemen sonra DİSK'ten temsilciler geldi. 'Bizim Genel Başkanımız, Ekrem İmamoğlu'ndan teminat aldı. DİSK'e geçenler işten kovulmayacak' dediler. Ben de bunu duyunca DİSK'e geçtim. DİSK temsilcisi üyelik başvurumu aynı gün e-Devlet sistemi üzerinden yaptı. DİSK'e geçişimi sağladı. Üyeliğim akşam olmadan onaylandı. Ondan sonra yine de kovulduk."

Üye olmasına rağmen kovulmasının ardından DİSK'ten hiçbir yetkilinin kendisine ulaşmadığını dile getiren Karga, "Sendika değişimi için kendilerine baskı yapılan mevcut belediye çalışanı arkadaşlarım boş yere sendika değiştirmesinler. DİSK hakkımızı savunmuyor. Benimle birlikte bir sürü insan DİSK'e üye oldu. Onlar da işten atıldı. DİSK onların da hakkını savunmuyor" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir işçi işten atılmayacak." sözlerini yerine getirmesini beklediklerini ifade eden Karga, "Bizi işe geri alsın. Zaten şu an İSPARK'ta eleman eksikliği var. Şimdi otogar bile İBB mülkiyetine geçti. Daha çok eleman ihtiyacı var." diye konuştu.

- İşçilere vatandaşlardan destek

Saraçhane'deki İBB binası önünde eylem yapan işçilere vatandaşlar da destek veriyor.

Emekli Resul Karahan da yaptığı açıklamada, Sultangazi'de oturduğunu ancak işçilere destek olmak için Saraçhane'deki belediye binası önüne geldiğini söyledi.

Kendisinin de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi bir Trabzonlu olduğunu dile getiren Karahan, "Televizyondan bu işçileri gördüm. Kendim gelip bakmak, destek vermek istedim. Ben de uzun yıllar işçilik yaptım. Bu işçilerin işten atılmaması için CHP namus sözü verdi. Şimdi bir hemşehrisi olarak kendisinden sözünü tutmasını bekliyorum. Bu insanlara yazık değil mi? Bunların evdeki ailesi, çocukları ne yapacak? Önümüz kış, bu insanlar nasıl geçinecek? Bir an önce işlerine iade edilsinler." diye konuştu.

Ev hanımı Sabriye Uzuner ise işçilerin haksız yere işten atılmasını üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, "Bu insanların mağdur edilmemesi lazım. Otoparkta, güvenlik hizmetinde çalışan bir insan neden işten atılır, anlayamıyorum. Bir an evvel işlerine dönsünler dönsünler." şeklinde konuştu.

Bu arada, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nden geçen bazı vatandaşlar da otomobillerini durdurup korna çalarak işçilere destek verdi.