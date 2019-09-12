Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyondan yeni gelişme

'daki organize suç örgütüne yönelik operasyondan yeni gelişme

'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 10:21
Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyondan yeni gelişme

Polisin, 10 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde yağma, silahla yaralama, tehdit, iş yeri kurşunlamak suretiyle mala zarar verme ve tefecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde önceden belirlenen 20 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalamıştı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 12 tabanca ve 4 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'daki organize suç örgütüne yönelik operasyondan yeni gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN