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CHP’li başkanlardan Erdoğan’a teşekkür

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019
CHP’li başkanlardan Erdoğan’a teşekkür
Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla basına kapalı olarak 3.5 saat görüştü. Bakanların da katıldığı toplantıda başkanlar borçlara ilişkin sıkıntıları anlatma fırsatı buldu. Her bir belediye başkanına 5'er dakika verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na süresi yetmeyince ek 5 dakikalık süre daha tanındı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında aralarında CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları, 6 bakanın ve farklı partilerden belli sayıda ilçe belediye başkanın da yer alacağı bir komisyon kurulması kararı çıktı. Komisyonun gündeminde ise Büyükşehir Belediye Yasası olacak. Toplantıda belediye başkanları belediye borçlarının faizlerinin silinmesi talebinde bulundu. Erdoğan'ın ise bu talebi değerlendireceklerini söylediği ifade edildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Belediye başkanları Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. 30 büyükşehirin belediye başkanı dertlerini, sıkıntılarını dile getirdi. Cumhurbaşkanımız da önemli ikazlarda bulundu. Şehirlerimizi büyütmek ve marka şehir haline getirmek için çalışacağız.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Komisyonla birlikte Meclis'te alınması gereken kararlar varsa bu kararların hızlı bir şekilde alınması için Meclis'e hızlı bir şekilde yetiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı normunda yapılması gereken ne varsa hızlı bir şekilde bu karaları alacağını, ilgili bakanlıkların da yakın takipçisi olacağını söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Belediye başkanlarının bir arada toplanması ve Cumhurbaşkanımıza da parti ayırt etmeksizin bütün başkanların teşekkür etmesi bu da ayrı bir manidardır. Türkiye buluşmasının en güzel örneği oldu diye düşünüyorum.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Ankara, Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlarımız ve AK Partili arkadaşlarımızın da aralarında olduğu bir komisyon oluşturuldu. İsimleri Cumhurbaşkanı kendi belirledi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı tertiplediği ve gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Devamı gelirse bir araya gelmeler faydalı olabilir. Biz sonuç almak istiyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyoruz.

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CHP’li başkanlardan Erdoğan’a teşekkür
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