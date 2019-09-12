CHP’li başkanlardan Erdoğan’a teşekkür

Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla basına kapalı olarak 3.5 saat görüştü. Bakanların da katıldığı toplantıda başkanlar borçlara ilişkin sıkıntıları anlatma fırsatı buldu. Her bir belediye başkanına 5'er dakika verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na süresi yetmeyince ek 5 dakikalık süre daha tanındı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında aralarında CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları, 6 bakanın ve farklı partilerden belli sayıda ilçe belediye başkanın da yer alacağı bir komisyon kurulması kararı çıktı. Komisyonun gündeminde ise Büyükşehir Belediye Yasası olacak. Toplantıda belediye başkanları belediye borçlarının faizlerinin silinmesi talebinde bulundu. Erdoğan'ın ise bu talebi değerlendireceklerini söylediği ifade edildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:
Belediye başkanları
Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. 30 büyükşehirin
belediye başkanı dertlerini, sıkıntılarını dile
getirdi. Cumhurbaşkanımız da önemli ikazlarda
bulundu. Şehirlerimizi büyütmek ve marka şehir
haline getirmek için çalışacağız.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:
Whatsapp grubu kurulmak
suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini
dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içinde,
gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması
yönünde görüş belirtildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
Komisyonla birlikte Meclis'te alınması
gereken kararlar varsa bu kararların hızlı bir şekilde
alınması için Meclis'e hızlı bir şekilde yetiştirilmesi,
Cumhurbaşkanlığı normunda yapılması gereken ne
varsa hızlı bir şekilde bu karaları alacağını, ilgili bakanlıkların
da yakın takipçisi olacağını söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
Belediye başkanlarının bir arada toplanması ve
Cumhurbaşkanımıza da parti ayırt etmeksizin bütün başkanların
teşekkür etmesi bu da ayrı bir manidardır. Türkiye
buluşmasının en güzel örneği oldu diye düşünüyorum.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen:
Ankara, Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlarımız
ve AK Partili arkadaşlarımızın da aralarında olduğu bir
komisyon oluşturuldu. İsimleri Cumhurbaşkanı kendi belirledi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı tertiplediği ve gergin
havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer:
Devamı
gelirse bir araya gelmeler faydalı olabilir. Biz sonuç almak istiyoruz.
Ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyoruz.