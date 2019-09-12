CHP’li başkanlardan Erdoğan’a teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan belediye başkanlarıyla basına kapalı olarak 3.5 saat görüştü. Bakanların da katıldığı toplantıda başkanlar borçlara ilişkin sıkıntıları anlatma fırsatı buldu. Her bir belediye başkanına 5'er dakika verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na süresi yetmeyince ek 5 dakikalık süre daha tanındı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında aralarında CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları, 6 bakanın ve farklı partilerden belli sayıda ilçe belediye başkanın da yer alacağı bir komisyon kurulması kararı çıktı. Komisyonun gündeminde ise Büyükşehir Belediye Yasası olacak. Toplantıda belediye başkanları belediye borçlarının faizlerinin silinmesi talebinde bulundu. Erdoğan'ın ise bu talebi değerlendireceklerini söylediği ifade edildi.Belediye başkanlarıCumhurbaşkanımıza teşekkür etti. 30 büyükşehirinbelediye başkanı dertlerini, sıkıntılarını dilegetirdi. Cumhurbaşkanımız da önemli ikazlardabulundu. Şehirlerimizi büyütmek ve marka şehirhaline getirmek için çalışacağız.Whatsapp grubu kurulmaksuretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirinidışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içinde,gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanmasıyönünde görüş belirtildi.Komisyonla birlikte Meclis'te alınmasıgereken kararlar varsa bu kararların hızlı bir şekildealınması için Meclis'e hızlı bir şekilde yetiştirilmesi,Cumhurbaşkanlığı normunda yapılması gereken nevarsa hızlı bir şekilde bu karaları alacağını, ilgili bakanlıklarında yakın takipçisi olacağını söyledi.Belediye başkanlarının bir arada toplanması veCumhurbaşkanımıza da parti ayırt etmeksizin bütün başkanlarınteşekkür etmesi bu da ayrı bir manidardır. Türkiyebuluşmasının en güzel örneği oldu diye düşünüyorum.Ankara, Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlarımızve AK Partili arkadaşlarımızın da aralarında olduğu birkomisyon oluşturuldu. İsimleri Cumhurbaşkanı kendi belirledi."Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı tertiplediği ve gerginhavanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz.Devamıgelirse bir araya gelmeler faydalı olabilir. Biz sonuç almak istiyoruz.Ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyoruz.