Göreviniz devr-i sabık peşinde koşmak değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldi. Davete 29 belediye başkanı katılırken CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş yurtdışında olduğu için mazeret bildirdi. Başkan Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada belediye başkanlarına önemli mesajlar verdi:

* 31 Mart seçimlerinde 30'u büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe 386'sı belde olmak üzere toplam 1389 belediye başkanımız milletimizin teveccühüyle göreve başladı. Böylesine büyük bir seçimi başarıyla neticelendirmiş olmamız hiç şüphesiz demokrasimizin zaferidir. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır.

* Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Terör örgütleriyle, hukuksuzlukla araya mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.







* Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, en kalıcı, en verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından işten atmalara, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Unutmayınız, kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleri ile ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi altüst edebilecekleri anlamına gelmiyor.

* Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce, binlerce kişinin ekmeği ile oynanması ne hakka, ne hukuka, ne adalete, ne de insanlığa sığar. Keyfi uygulamalara maruz kalmamaları için tüm kamuda sayıları milyonu bulan taşeron şirketler üzerinden çalışan işçileri sözleşmeli statü ile kadroya geçirdik.



PERSONELLE, ARAÇLA UĞRAŞMADIK

* Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde bizden bir önceki, iki önceki, üç önceki, hatta çok önceki dönemlerden kalma personel vardı. Çalışan birikimi ve gayreti ile bulunduğu yeri hak eden hiç kimseye dokunmadım, dokunmadık. Hiç kimseyi yerinden, ekmeğinden, aşından etmedik. Şayet derdimiz hizmet etmekse, eser ortaya koymaksa, şehrimize de deruni bir aşkla bağlıysak çözülemeyecek hiçbir mesele yoktur. Biz de teker teker her meseleyi çözüm yoluna koyarken borçlarımızı da sabırla ödedik, ne personelle, ne araçlarla ne de başka bir şeyle uğraştık.







* Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Genel Başkanı olduğum AK Parti'nin, politika kurulumuzun, ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın bu çerçevede çeşitli hazırlıkları bulunuyor. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve elbette partilerinin samimi destek vermesidir.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en büyük katkısı siyasetin uzlaşmaya ve kucaklaşmaya dayalı bir yapıya kalıcı bir şekilde kavuşması olacaktır. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır. Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz.



MİLLETİMİZİN BİZLERDEN İSTEDİĞİ GÖRÜNTÜ BU

* Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken tam da şuanda buradaki manzarayı ifade etmek istiyorum. Milletimizin de bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim.

* Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Bize karşı aleni husumet içine girmeyen, nezaketi ve insani mesafeyi koruyan tüm belediye başkanları ile bu arada çalıştık. Siyasi çekişmelerin geçici, yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç unutmadık.Aynı anlayışla hareket edeceğiz.







"KOLTUK DEVLETİN MALI KIRILIRSA ÖDERSİN" ESPRİSİ

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geriye doğru yaslandığı sırada dengesini kaybeder gibi olunca Başkan Erdoğan, "Kilo mu aldınız?" diye sordu. İmamoğlu "98 kiloyum fazla kilom yok efendim" yanıtını verdi. İmamoğlu'na yeni koltuk getirildi. Ancak yine aynı durum yaşanınca ikinci kez koltuk değiştirildi. Bunun üzerine Erdoğan "Sonuçta bizden kaynaklanmıyor. Devletin malı, ödersin" diye takılmayı sürdürdü.



ERDOĞAN'DAN EYT TALİMATI

TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç "Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.



MERKEL'LE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. ANKARA

BUGÜN NELER OLDU