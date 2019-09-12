‘İmamoğlu umutlarımızı çaldı’

CHP'li İBB Başkanı 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs verme vaadi yalan oldu. Emekli Hacı Ömer Aytekin, İmamoğlu'nun vaadi kapsamında üniversitede okuyan oğlu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan burs talep etti. Maddi açıdan zor durumda olan baba belediyeden aldığı cevapla şok oldu. İBB, burs başvurusu yapan babaya, 'Belediyemize burs amaçlı yapmış olduğunuz başvurunuz değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda belediyeler mevcut durumda üniversite öğrencilerine eğitim (burs) yardımı yapamamaktadır' yanıtını verdi. SABAH'a konuşan dört çocuk babası Hacı Ömer Aytekin, "İmamoğlu nice babaların ve sayısız öğrencinin umutlarını çalmıştır" dedi.

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