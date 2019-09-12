İstanbul Havalimanı’nda pırlanta operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince havalimanına gümrüksüz ve kaçak yollarla getirilen kaçak eşyaların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN LİRA

Hindistan'ın Mumbai şehrinden gelerek İstanbul Havalimanı'na giriş yaptığı belirlenen Y.D. isimli şüphelinin beraberinde piyasa değeri 500 bin lira olan pırlanta getirdiği yönünde ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Takip edilen şüpheli havalimanı içerisinde durduruldu. Şüphelinin valizinde yapılan aramalarda 9 adet klipsli poşet içerisinde toplam ağırlığı 69,57 gram olan pırlanta ele geçirildi.

Hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapılan Y.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.