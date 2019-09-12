Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Olay geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre anaokulunun hemen yanında yaklaşık 6 ay önce inşaat çalışması başladı. Yükselen binadaki inşaatta, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması üzerine hem veliler hem de okul yönetimi CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne defalarca şikayette bulundu. İddiaya göre Kadıköy Belediyesi şikayetlere cevap olarak, inşaattaki güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu ve inşaatın devam edeceğini bildirdi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Geçtiğimiz pazar günü ise o inşaatın iskelesi okulun bahçesine çöktü. İnşaattaki cam, demir, çivi ve tahta parçaları okulun bahçesine dağıldı. Okulda o an öğrenci olamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Olayı gören veliler paniğe kapılırken, yıllık ücreti 60 bin TL olan okulda çocuklarının can güvenliği olmadığını belirterek tepki gösterdiler.

BELEDİYE MÜDAHALE ETMİYOR

Kadıköy Belediyesi'nin daha önceki şikayetlerini dikkate almadığını belirten veliler, olayın ardından belediyenin hala sessiz kalmasına tepki gösterdi. İnşaat yetkilileri ise güvenliğin yeterli olduğunu savunarak, meydana gelen kazada ise iskelenin aceleyle kurulduğunu, o yüzden yıkıldığını belirtti. Okul yönetimi ise okul bahçesinin inşaat kısmına güvenlik şeridi çekti. Ancak aileler, çocuklarının bahçede oynarken hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, müdahalenin olası bir felaketten önce yapılmasını istiyor.

İNŞAATIN DURMASI GEREKİYOR

Esra Oğuzhan (39): Bu inşaat okul ve velilerin şikayetlerine rağmen çalışmalarına güvenliksiz bir şekilde devam ediyor. Pazar günü iskele okulun bahçesine çöktü. Okulun tüm bahçesine çivi, cam ve beton parçaları dağıldı. Bahçede çocuk yoktu. Resmen faciadan dönüldü. Türkiye'nin en iyi okullarından birinde bunların yaşanması kabul edilemez. Kadıköy Belediyesi hala inşaatın bu şekilde çalışmasına izin vermiş. Çocukların güvenliği yok. Belediyenin yeterli güvenlik önlemlerini alana kadar inşaatı durdurması gerekiyor. Ama inşaat sahipleri almış Belediyeyi arkasına hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor. Allah korusun illa çocuklarımızın başına bir şey mi gelmesi gerekiyor önlem alınması için?

Gözde karabulut: İvedi şekilde gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Çocuklarımıza okula gönül rahatlığıyla göndermek istiyoruz. Endişeli bir şekilde beklemek istemiyoruz.

Nazlı Erdem (32): Kadıköy Belediyesi şikayetlerimizi önemsemeyince şimdi de CİMER's şikayette bulunduk. Kadıköy Belediyesi'ne, İBB Beyaz Masa'ya da şikayette bulunduk. Okul yönetimi de yaz tatilinde Belediye ile yazışmış. Belediye, inşaattaki güvenlik önlemini yeterli görmüş. İnşaat devam edecek demiş. Okula 'Siz bahçenizi kapatın' demiş. İnşaatın güvenlik platformu veya güvenlik ağı kurması gerekiyor ama yok. Pazar iskele çökmüş. Ya okul açıkken, çocuklar oynarken bu olay yaşansaydı. Şu an kesinlikle çocukların can güvenliği şu inşaattan daha az önemli.