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'de terör örgütü operasyonu

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda uyruklu 3 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 15:28
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışma kapsamda, daha önce örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin Kayseri'de olduğunu belirledi.

Kocasinan, Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu H.E, A.M. ve C.E. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerden A.M, jandarmadaki işlemelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Diğer zanlılardan C.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
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