Korku dönemi bitti verin çocuklarımızı

BUGÜN NELER OLDU

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül günü HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Evlatlarının haberini gazetemizde okuyan ve fotoğraflarını gören analar, bir kez daha gözyaşlarına boğuldular.Oturma eylemi yapan ailelere dün 3 aile daha katıldı. Oğlu Ercan'ın 18 yaşında terör örgütü tarafından kaçırıldığını ve akıbetini bilmediklerini belirten baba Mehmet Karaman, "Ciğerim yanıyor, ölü, ya da diri oğlumu bana versinler" dedi.Kızı Songül'ün 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa çıkarıldığını anlatan anne Fatma Akkuş, sosyal medyada kızının örgüt saflarında olduğunu öğrenince oturma eylemine katılmaya karar verdiğini belirterek, "Kızımı kandırıp götürdüler, yavrularımızı istiyoruz" dedi.Askerlik yaparken kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun için oturma eylemine Erzurum'dan gelerek destek veren Halime Şehitoğlu ile Macide Uslu da, 5 yıldır yeğenlerinden haber alamadıklarını belirterek, "HDP'li milletvekillerine sesleniyorum. Onların çocukları Avrupa'larda tatillerde, özel kolejlerde okusun, bizim çocuklarımız da kaçırılıp dağlarda sefalete mahkûm edilsin" dediler.10 ay önce ortadan kaybolan ve Suriye'de YPG saflarına götürülen liseli Mustafa Biçer'in annesi Ayşegül ise, "Tek oğlumdu. Zalimler onu da benden kopardılar. Çocukları dağa kaçırılan bütün aileler gelsin, bizim gibi otursunlar. Korku dönemi kapandı. Devletimizin başarılı operasyonlarıyla bitme, tükenme aşamasına geldiler. Ancak birlik olursak terörü yenebiliriz" dedi.5 yıl önce kaçırılıp Suriye'ye götürülen Mekiye Kaya'nın annesi Hüsniye Kaya: CHP'nin bize destek olmasını beklerdik. Biz ne iş, ne para, ne de başka bir şey istiyoruz. Sadece bizden koparılan ciğerimizi geri vermelerini istiyoruz. Neden bizi görmüyorlar.HDP binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni Süleyman Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kadına 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. "Babam gitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek veren Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, anneleri ziyaret etti. Çayır, ""Anneler bu işe bulaşırsa Allah'ın izniyle bu topraklar güler, anneler, aileler, çocuklarımız güler. Korkmaya gerek yok. Anamız, babamız gelsin otursun. 'Ben artık çocuğumun ölmesini istemiyorum' desin." dedi. AA