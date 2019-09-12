PKK kaçırmıştı görüntüleri ortaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

PKK tarafından kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Çetinkaya ailesinin 17 yaşındaki oğulları Süleyman Çetinkaya'nın MOBESE kayıtları ortaya çıktı. 30 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan Görüntülerde Süleyman Çetinkaya ilk olarak Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akrabaları ile birlikte eniştesinin ziyaret ediyor, ardından da oradan ayrıldıktan sonra telefon görüşmeleri ile birlikte yönlendirilerek ilçe otogarına gidiyor.Süleyman Çetinkaya'nın görüntülerde ilçe otogarında Mardin Kızıltepe'ye gittiği buradan da dağa götürülerek PKK'ya katıldığı iddia ediliyor.