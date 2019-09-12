Teröre ağır darbe

BUGÜN NELER OLDU

Kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan terörist Gülüzar Tural MİT ve TSK'nın Kandil'e düzenlenen nokta operasyonla öldürüldü. Teröristin Öcalan'ın güvenliğinden sorumlu olduğu belirlendi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 19 Ağustos'ta düzenlediği operasyon, PKK'nın Kandil'deki eğitim faaliyetleri için kullandığı bir binayı hedef aldı. Operasyonda öldürülen 'Pelşin Tolhildan' kod adlı teröristin, PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak Eğitim Komitesi'nde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teröristin son olarak Kandil'de cerrah olarak görev yapmaya başladığı ve bu yıl itibarıyla örgütün yapılanma şemasında PKK/KCK Yürütme Konseyi içerisinde yer aldığı öğrenildi.* Diğer taraftan Ağrı'nın Patnos ilçesinde gri kategoride aranan 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık, etkisiz hale getirildi.* Operasyonlarda Van Gürpınar'da 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 PKK'lı da sağ olarak ele geçirildi.* Muş'un Şenyayla kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.* Hakkari'de Çukurca ilçesinde ise 2 terörist güvenlik güçlerine etkisiz hale getirildi.