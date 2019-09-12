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'da uyuşturucu operasyonu

'ın Edremit ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan minibüste 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 09:44
Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine M.S. yönetimindeki 69 AT 512 plakalı minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Kara"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün kapı içlerine gizlenmiş 100 paket halinde 50 kilo 360 gram eroin bulundu.

Sürücü M.S. gözaltına alındı.

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Van'da uyuşturucu operasyonu
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