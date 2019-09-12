‘Ya kazanacağız ya yok olacağız’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin talimatıyla işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor. 20 Ağustos'ta başlayan süreçte 27 Ağustos'ta İBB'ye bağlı iştirakler BELTUR, İSPARK, İSFALT, İSTGÜVEN, MEDYA A.Ş'de aralarında 19 yıldır çalışanların da olduğu bin 500'e yakın işçi çıkarıldı. İşçiler 27 Ağustos'ta hep birlikte Saraçhane'ye gelerek İBB önünde protesto başlattı. Kalabalıklar halinde nöbetleşerek protestolarını sürdüren işçilerin eylemi 15'inci gününe girdi. İşçiler zaman zaman davul çalarak protestolarını sürdürdü. İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu dün de eylemci işçilerle konuşarak, 'haklı direnişinizi destekliyoruz' mesajı verdi. Tevfik Göksu'nun kısa ziyaretinden sonra işçiler bir kez daha 'ya burada birlikte yok olacağız, ya da birlikte kazanacağız' sloganı atarak direnişlerinin devam edeceğini dile getirdi. Öte yandan yeni İBB yönetimi tarafından işinden edilen yaklaşık bin 500'e yakın işçiyi temsilen 45 kişilik bir grubun pazar günü Ankara'ya davet edildiği öğrenildi. İşçiler kendi aralarında görüşerek Ankara'ya gidecek olanların isimlerini belirledi.

BİR YANDA İŞÇİ KIYIMI BİR YANDA BALLI MAAŞ