CHP’nin intikam siyasetinin acı tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'li belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısı ve işten çıkarmalara dikkat çekerek, CHP'li başkanlara 'intikam siyaseti' yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bugüne kadar CHP'li başkanlar intikam siyasetiyle işten çıkarmalarla, AK Parti'nin projelerini iptal ederek vatandaşları zor durumda bıraktı.



SÖYLENEN BAŞKA YAPILAN BAŞKA

* İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde "643 yöneticide 1717 makam aracı bulunuyor" iddiasında bulundu. Yeni İBB yönetimi ayrıca araçların pahalıya kiralandığını öne sürdü. Yenikapı'ya götürülen araçlar üzerinden 'israf' algısı yapılmak istendi. Araçların, kamyonet, hizmet aracı, turizm ekip araçları, personel servis araçları olması vatandaşın tepkisine yol açtı. Araçları Yenikapı'ya dizen yeni yönetimin ihtiyaç gerekçesiyle İSKİ'ye 2 Ağustos'ta 997 araç aldığı ortaya çıktı. Birim maliyeti ise AK Parti dönemine göre 3 kat fazla.

* Seçim döneminde "Akraba hısım ilişkisi bitecek" algısı yapıldı. Göreve gelince tanıdıklarını İBB'ye doldurmaya başladı. "Liyakat esasına dikkat edilecek, çalışanlardan hiç kimse işten çıkartılmayacak" denilerek 19 yıllık çalışanların da aralarında olduğu bin 500'e yakın işçiyi sadece SMS göndererek işinden etti. Şoförlere 6 bin TL'nin üzerinde maaş verilirken danışmanların maaşı ise 45 bin TL oldu.

* İBB'nin 23 yıldır aralıksız eğitim veren kurumlarından biri olan İSMEK'i, binalarını depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla kapattı. Şimdi ise bin 500 yeni eğitimci almak için el altından isim toplayarak kendi kadrolarını yerleştirmek için düğmeye bastı. İSMEK'in bağlı olduğu Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne yeni atama yapılırken, müdürlük bünyesindeki eğitimciler için Avcılar'da CHP ilçe örgütünün önde gelen isimlerinden Murat Aktaş görevlendirildi.



ÇOCUKLARI SOKAĞA BIRAKTI

* Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bugüne skandallarıyla gündemden düşmedi. Kamuoyunda büyük tepki çeken icraatlara imza attı. Belediye çalışanlarından 300 kişinin işine son verdi. Daire başkanı atamalarındaki tutarsızlıklarıyla gündem oldu. Ortaya hiçbir proje koyamadığı gibi devam eden tüm projeler durdu.

* Büyükşehir himayesinde bakımları üstlenen muhtaç çocukların evini kapattı. 47 çocuk sokağa bırakıldı. Bu çocukların kaldığı evde tecavüz olaylarının yaşandığını iddia ederek skandala imza attı. Daha sonra yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

* Her fırsatta Ankara'da ağaç eylemi yapan CHP'nin tüm kurumları Mansur Yavaş'ın Eskişehir yolu üzerinde 80 ağacı kökünden kesmesine sessiz kaldı. Ulaşıma yüzde 30 zam yaptı. Otopark ve su zammını da meclise taşıdı. AK Parti döneminde düzenli ödenen bayram ikramiyeleri de hayal oldu.



AĞAÇLARI KURUTTULAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Muhittin Böcek göreve geldiğinden beri 4 bin 500 personel, baskılarla sendika değiştirmek zorunda bırakıldı. CHP'li yönetim, AK Partili Menderes Türel döneminde başlayan dev projeleri durdurdu. Aralarında toptancı hali, parklar ve spor tesislerinin olduğu 12 proje rafa kalktı. Neredeyse bitme noktasına gelen Millet Bahçesi de intikam siyasetinden nasibini aldı. 137 dönümlük alan üzerine yapılan Türkiye'nin ilk ve en büyük Millet Bahçesi olacak projeye seçimlerden sonra bir çivi dahi çakılmadı. Bölgeye görsel güzellik katması için dikilen 18 palmiye ağacı ise tek tek kurumaya başladı. Yapılan çimlendirme çalışmaları da bakım yapılmadığı için sararmaya yüz tuttu. Aytemiz Alanyaspor'un kullanımı için geçen şubat ayında temeli atılan spor tesisinin yapımı da Böcek'in talimatı ile durduruldu. Alınan karar Alanya'yı ayağa kaldırdı.



GELECEĞİMİZLE OYNADI

Adana Büyükşehir Belediye eski Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından gençleri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlamak için açılan 17 gençlik merkezini, CHP'li yeni başkan Zeydan Karalar kapattı. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için gençlik merkezinde sınavlara hazırlanan Kübra Gökçek (19), "Zeydan Karalar bizim geleceğimizle oynadı. Kardeşim de buraya gelecekti ama kapatıldığı için gelemiyoruz" dedi. Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nü kazanan Rüveyda Nur Doğan (19) ise "Eğer bura olmasaydı ailem beni okutamayacaktı ve hayal ettiğim üniversiteyi kazanamayacaktım" dedi. Karalar Adana Ulaşım şirketinde çalışan 259 kişiyi işten ise tasarruf bahenesiyle çıkardı.



UYDU FOTOĞRAFLARINA RAĞMEN KAÇAK VİLLAYA GÖZ YUMUYOR

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin da CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem'in nişanlısının kardeşine ait olduğunu ileri sürdüğü kaçak villayı yıkmamak için direniyor. SABAH gazetesinin gündeme getirdiği kaçak villa için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Hasanağa Mahallesi'nde baraj kıyısına yapılan kaçak villanın "Su kaynaklarını koruma kuşağı mutlak alanı ve tarımsal niteliği korunacak tarım alanı" içinde yapıldığı tespit edildi. Alanda çok sayıda ağaç kesildiği de belirlenirken, Büyükşehir Belediyesi hazırladığı dosyayla Nilüfer Belediyesi'nden gerekli yasal işlemleri yapmasını istedi. Ancak belediye kaçak villanın imar barışından yararlanmak izin başvuru yaptığı ileri sürdü. Bunun üzerine uydu fotoğraflarını aldı. 25 Nisan 2018'de çekilen uydu fotoğrafında villanın olduğu bölgede inşaat izine rastlanılmadı. Ancak bu yılın mart ayındaki fotoğraflarda villa görülüyor. Villanın imar barışından yararlanıp yapı kayıt belgesi alabilmesi için 2017'den önce yapılması gerektiği gerekçesiyle CHP'li belediyenin yasal işlemi başlatması istedi.



HEM İŞTEN ATTILAR, HEM NAMUSUMA DİL UZATTILAR

Adana'da, CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından işine son verilen Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nda temizlikçi kadınların sorumlusu Ülkü Kara, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Sokakları temizleyen 40 kadının kontrolünden sorumlu Kara şöyle konuştu:

Belediyede 3 yıl önce işe başladım. 19 Temmuz gecesi telefonuma gelen mesajla işten çıkarıldığımı öğrendim. Sorumlu müdürümü aradığımda bana yanlışlık olduğunu işime devam edeceğimi söyledi. 26 Temmuz'da işe başlayacağım gün ablamı kaybettim. 5 gün ölüm iznim varken üçüncü gün beni arayıp işe çağırdılar.

İşyerine gittiğimde sorumluluğumda bulunan kadınları denetlemek için kullandığım araç altınmdan alındı. İkinci gün 22 Temmuz'da işten çıkarıldığımı öğrenince bayılmışım. Benimle dalga geçmişler.

Aynı birimde çalışan CHP'li erkeklerin namusuma dil uzatması oldu. Bazı erkeklerle ilişkim olduğuna dair dedikodu çıkardılar. Namusa dil uzatmak o kadar kolay mı?

400 LOJMAN SATIŞA ÇIKARTILDI

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilk işi, ailesiyle birlikte Şato'ya taşınmak oldu. Soyer, 6 aylık süreçte 400 lojmanı satışa çıkarmak istiyor. Torbalı'da CHP'li Başkan İsmail Uygur, AK Partili Başkan Adnan Yaşar Görmez döneminde yapımına başlanan hizmet binasını atıl durumda bıraktı. 425 kişinin işine son verdi. Kemalpaşa'da CHP'li Başkan Rıdvan Karakayalı, 92 kişinin işine son verdi. Menemen'de CHP'li eski başkan ile yeni başkan arasındaki kavga nedeniyle 284 kişi işten çıkarıldı. Eski İşçiler, iki başkanın rant kavgasının cezasını kendilerinin çektiğini ifade etti.



Barış SAVAŞ - Zeynel YAMAN- Serhan ÇİFDALÖZ - Eray ARPAŞİN - Murat KARAMAN/ Tuna ÇAM / SABAH