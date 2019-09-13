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’in 5 eski yazarı tahliye edildi

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin infazın durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesini kararlaştırmasının ardından tahliye edildi. Kararın açıklamasının ardından sanıkların yakınları ve avukatları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi. Tahliye edilen Önder Çelik, Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör, yakınlarıyla görüştükten sonra kendileri bekleyen araçlara binerek cezaevi önünden ayrıldı.
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Cumhuriyet’in 5 eski yazarı tahliye edildi
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