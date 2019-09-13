Diyarbakır anneleri terör örgütünü korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler terör örgütü PKK'yı rahatsız etti. Bu konudan bahsedilmesini yasaklayan PKK, artan firarları önleme derdine düştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin son dönemde aralıksız devam eden operasyonları sonrasında çözülme yaşanan terör örgütünde annelerin eylemi, sözde elebaşlarını tedirgin etti.Ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmalarına da yansıyan bilgilere göre, sözde elebaşları, evlatlarını geri almaya çalışan ailelerin eyleminin genişlemesinden, katılımın artmasından ve desteğin büyümesinden endişe ediyor. Bu konudaki haberlere diğer teröristlerin erişiminin engellenmesine yönelik talimatlar veren sözde elebaşları, telsiz kullanan birim sorumlularının Diyarbakır'daki oturma eylemlerden bahsedilmemesi konusunda emirler verdikleri belirlendi. Son yıllarda katılımın yok denecek kadar azaldığı örgütte yaşanan durum nedeniyle paniğe kapılan sözde elebaşları, artan firarların önlenmesi için telsizden sert cezaların uygulanmasına yönelik talimatlar verdi. Teslim olan teröristler ise ifadelerinde bu cezaların infaza kadar gittiğini belirterek, terör örgütünden kaçmaya çalışanların "ailelerinin öldürüleceği" yönünde tehdit edildiğini dile getirdi.