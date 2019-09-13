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Eylem hazırlığındaki 'lı terörist, 'te yakalandı

Suriye'de bomba ile silah eğitimi alan ve sınırı yasa dışı yollarla geçen, terör örgütü üyesi Mamun el Bekar, 'te jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenilen Mamun el Bekar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Teröristin, daha önce de ülkeye kaçak yollarla girdiği için polis ekiplerince yakalanıp, sınır dışı edildiği belirlendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 10:49
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep İl Jandarma ve Şehitkamil İlçe Jandarma ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Mamun el Bekar'ın, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından teröristin, İncilikaya Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mamun el Bekar, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE SINIR DIŞI EDİLMİŞ

İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan DEAŞ'lı terörist Mamun el Bekar'ın, Halep'te patlayıcı ve silah eğitimi aldığı, Türkiye'ye ise eylem yapmak için geldiği öğrenildi. Teröristin, daha önce de yurda kaçak yollarla geldiği için polis ekiplerince yakalanarak, sınır dışı edildiği belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mamun el Bekar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Gaziantep'te yakalandı
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