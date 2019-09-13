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'nün KOSGEB yapılanması davasında karar

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) Fetullahçı Terör Örgütü () yapılanmasına yönelik, aralarında kurumun eski başkanı ile yöneticilerinin de bulunduğu 37 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 12:51
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında karar

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanıkların son sözlerini aldıktan sonra heyetin kararını açıkladı.

Sanıklardan eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Abdullah Taşkın, Ali Vasfi Eskicioğlu, Birkan Arslan, Ercüment Öztürk, Erdal Çelik, Hacı Yusuf Yalmancı, Hakkı Güzel, Hüseyin Tüysüz, Mustafa Koca, Nesibe Genç, Seher Yılmaz, Selahattin Kaya ve Yusuf İskender de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, sanıklar Ayhan Çarlıoğlu, Mehmet Tezyetiş, Metin Şatır, Nogay Nadir Koç, Nurgül Kaplan ve Selma Tezyetiş'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan 17'si ise beraat etti.

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FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında karar
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