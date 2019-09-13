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Havadan dördüncü devriye

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019
Havadan dördüncü devriye
Türkiye ile ABD, Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini gerçekleştirdi. 2 Türk ve 2 ABD helikopteri, eş zamanlı olarak havalanarak sınırın iki tarafında devriye uçuşu yaptı. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinden havalanan helikopterler yaklaşık 45 dakika süre boyunca Tel Abyad ve çevresi üzerinde uçtu. ABD helikopterlerinin Akçakale'ye gelirken Tel Abyad üzerinde aydınlatma-işaret fişeği atması dikkat çekti. Devriyenin tamamlanmasının ardından TSK'ya ait helikopterler yeniden Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na döndü. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı zırhlı araç, iş makinelerinden oluşan bir konvoy gönderdi.
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Havadan dördüncü devriye
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