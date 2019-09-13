Hükümet ile koordineli belediyecilik için reform planı hazır

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları ile yapılan toplantının ardından gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verildi. Toplantıda yer alan bakanlar belediye başkanlarının taleplerini tek tek not ederken, kendilerine verilen dosyaları da incelemeye başladı. Öncelik sırasına göre belediye başkanlarının talepleri ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye yasası gözden geçirilecek. Büyük ölçekli projelerin finansmanı için Ankara ile sürekli koordinasyon kurulması sağlanacak.Belediye borçları ve borçlanmaya yönelik rahatlatıcı talepler mercek altına alınacak. Büyükşehirlere aktarılan vergi payları ile ilgili değişiklik istekleri masaya yatırılacak. Belediye gelirleri yasasıyla belediyelere ilave kaynak sağlanmasına yönelik imkanlar araştırılacak.Özellikle CHP'li belediye başkanlarının mutlu bir şekilde ayrıldığı toplantının ardından bakanlar Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hemen çalışmaya başladı.Gelecek haftadan itibaren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bazı ilçe belediye başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılmaya başlanacak. Toplantılarda belediyelerin ihtiyaçları ve beklentileri belirlenecek. TBMM'de belediyelerle ilgili bir yasa çıkarılması gerekiyorsa bu komisyonun da görüşü alınacak. Ayrıca belediyeleri ilgilendiren bir konuda bir bakanlık yönetmelik yayınlayacaksa önce bu komisyonda ele alınacak.Belediyeler özellikle kentsel dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın temas halinde olacak. Belediye başkanları şehirlerindeki kentsel dönüşümle ilgili bakanlığın kapısını rahatça çalabilecek. Bakanlık kaynakları da vatandaşı yakından ilgilendiren projelere destek vereceklerini ifade etti.