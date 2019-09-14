AB ve Katar’dan kınama

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 7 sivilin şehit olmasına yol açan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybetmesi ve 10 kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı şiddetle kınanarak, Katar'ın terör ve şiddet karşıtı değişmez tutumuna vurgu yapıldı. Açıklamada, saldırıda şehit olanların yakınlarına, Türk yönetimi ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.