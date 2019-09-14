Başkan Erdoğan’dan ‘Diyarbakır anneleri’ne mesaj: Devlet yanınızda

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı:Allah yaralılarımıza şifalar, şehitlerimize rahmet eylesin. Hemen İçişleri Bakanı'nı oraya gönderdik. Validen bilgi aldığımız gibi şehit ailelerimizle bir görüşme fırsatım oldu. Aileler 'Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar bizi yıldıramaz' diyorlar. Terörle mücadelemiz devam edecek. Şu anda orada gerek HDP ilçe başkanı, gerekse belediye fen işleri müdürü alındı.Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Burada canı yanan anneler. Evlat acısı nedir bunu anneler bilir. 'Ağlarsa anam ağlar' derler ya. 28 anne değil belki binler oraya akacak. Tabi bir korku olayı da var. Bütün bunlara rağmen şu anda STK'lar Diyarbakır'a gelmeye başladı. Bu süreç daha da artacak. Ben analara şunu söylüyorum; 'Biz devlet olarak anaların yanındayız, hiç endişeniz olmasın. Süreci takip ediyoruz.' Şimdi, burada PKK ve siyasi uzantısı HDP, bunlar yapacakları bir şey varsa bunu yaparlar. Bu işi adeta Meclis'e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayretine biz prim vermeyiz. Onlardan gelecek bir teklifle bunu yapmaya gerek yok. Zaten biz gereğini yapıyoruz. Nerede yapıyoruz. Gabar'da yapıyoruz, Tendürek'te yapıyoruz. Biz bu süreci devam ettiriyoruz. Bunu devam ettirirken de PKK'nın yıkmış olduğu o binaları bizler yeniden inşa ediyoruz. Oralara bütün vatandaşlarımızın yerleşmesini biz sağladık. Bunları yapan biziz. Devlet burada varlığını sürdürüyor. Kürtlerin savunucusu havasına giren bu terör örgütü benim Kürt kardeşlerimi her türlü cefanın içine soktu. Onlar orada sürünürken, kendi yakınları en lüks yerlerde eğlendi. En lüks yerlerde onlara yaşam sağladılar. Oturma eylemine katılacak annelerin sayısının peyderpey artacağını düşünüyorum.Diyarbakır'daki terör saldırısında 7 şehidimiz, 10 yaralımız var. Bu saldırılar teröre karşı verdiğimiz mücadelede ne olursa olsun bizi yıldıramaz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti ordusuyla, güvenlik güçleriyle devlet bu işten galip gelecektir.