Cumhurbaşkanlığı’ndan 7 ilde aşure ikramı

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığınca İstanbul, Ankara, İzmir, Rize, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde vatandaşlara aşure ikram edildi. Cuma namazının ardından Beştepe Millet Camisi'nde edilen duanın ardından, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından aşure dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 5 bin kişi için hazırlanan aşure bir saatte tükendi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşure için cami avlusunda kuyruklar oluşturdu. İstanbul da ise Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.